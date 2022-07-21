Популярная украинская певица Наталья Могилевская, которая в отличие от многих звездных коллег осталась в Украине во время войны и начала всячески помогать украинцам, часто делится в своем Instagram яркими моментами своей теперешней жизни. Так, в этот раз звезда выложила видео с психологического тренинга, в котором стала оратором.

В ролике Наталья общается с присутствующими на мероприятии в Запорожье украинцами и делится своим опытом, как бороться со стрессовыми состояниями. Артистка даже спела украинскую народную песню с людьми, которые пришли на тренинг. В подписи к публикации Могилевская рассказала об этом собрании и подсказала, куда обращаться за помощью.

"Стрессовое состояние во время войны нормально. Главное знать, как с этим состоянием жить и быть дальше. Я присоединилась к групповым бесплатным психологическим консультациям в Запорожье, которые проводят мобильные бригады психологов. Они дают простые и понятные людям механизмы того, как с этим справляться. Если вам необходима поддержка, узнать о дате и месте консультации психологов можно в социальных сетях Фонда или бесплатной горячей линии 0 (800) 509 001", - рассказала Наталья.

Поклонники тут же принялись комментировать публикацию певицы: "Объятия – это сила", "Наташа, ты сердце и душа. Я уверена, что все эти люди ощутили твою доброту и искреннюю помощь", "Наталья, какая вы умница. Смотрю и восхищаюсь вами", "Вы большая молодец, что говорите об этом, сразу чувствуется что Вы добрая и искренняя".

Напомним, Жену Решетника упрекнули за веселье во время войны, она ответила: "Не нужно всех ровнять под себя".

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