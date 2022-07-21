Джамала устроила яркую фотоссесию в Литве, а также предалась воспоминаниям

Как пишет Politeka.net, Джамала в последнее время активно гастролирует по миру с благотворительными концертами. Ее следующей остановкой стала Литва.

Прогуливаясь по улицам Вильнюса певица решила поделится теплыми воспоминаниями после победы на «Евровидении», а также устроила яркую фотоссесию в европейской столице. Кадры Джамала разместила на своей странице в Инстаграм.

«Вспомнила, что именно на Кафедральной площади в Вильнюсе прошел мой первый концерт после победы на «Евровидении». До сих пор помню все до мелочей.

Эти несколько дней здесь тоже вряд ли забуду…Теплая встреча в посольстве, фотосессия в городе, репетиции и даже небольшая сонграйтинг-сессия (наконец-то))). Ну и, конечно, выступление @official_aldimeola. Поймала себя на мысли, что Вильнюс мне похож на Львов. Отблагодарю городу за эти эмоции сегодня на @midsummer_vilnius. Начинаем в 21:00. Жду», - написала певица.

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