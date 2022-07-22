Популярная украинская певица Наталья Могилевская, которая осталась в Украине и недавно представила украинцам свой моноспектакль о войне, часто делится с поклонниками новостями из своей жизни на странице в Instagram. Так, в этот раз артистка выложила кадр на сцене, а в подписи к нему рассказала о семейной трагедии, которую принесла война.

На новой фотографии Наталья запечатлена на сцене во время своего моноспектакля "Я вдома", она сидит на стуле и запечатлена в профиль. Перед камерой певица появилась в длинном темном платье в мелкий горошек и черном пиджаке. Ее волосы распущены и аккуратно уложены, а на лице легкий макияж и грустное выражение.

В подписи к публикации Могилевская рассказала, что, когда началась война, она написала своему двоюродному брату в Москву, но он не поверил. Однако, по словам звезды, ему пришлось поверить в происходящее, когда дом его отца уничтожили российские снаряды.

"Чего стоит только история о том, как я позвонила своему двоюродному брату в Москву и сказала, что началась война. Сбросила фото, видео… Он не поверил. Но, к сожалению, через месяц ему страшной ценой пришлось это осознать. Ведь в дом его отца, моего дяди, в Мариуполе попали 2 снаряда, и он погиб", - поделись Наталья.

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