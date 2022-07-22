Популярная продюсер и бывшая жена Потапа Ирина Горовая, которая вместе с экс-мужем обосновали продюсерский центр Mozgi Entertainment, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звездная красотка выложила очаровательное фото и поделилась необычной идеей.
На новой фотографии Ирина запечатлена на фоне потрясающего заката солнца у моря. Перед камерой она появилась в летящем темном наряде, который красиво развивается на ветру. Она стоит спиной к камере и кокетливо выставила ножку.
В подписи к публикации Горовая поделилась своей идеей, как подбодрить и поддержать украинцев: "Вы получаете в жизни то, о чем у вас есть смелость просить", - Oprah Winfrey. Сейчас нам всем нужно немного больше мотивации и поддержки, чем раньше, поэтому я решила каждый понедельник заряжать вас на продуктивную неделю личными любимыми цитатами. Это станет нашей маленькой первой традицией. Поэтому я на волне вдохновения начну сейчас и продолжим в понедельник в stories".
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