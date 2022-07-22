Телеведущая Маша Ефросинина продолжает активно делится в Инстаграм различными постами о помощи украинцам, а также отрывками из интервью, которые могут быть полезны ее поклонникам. В этот раз она высказалась об интересной инициативе на своей странице в Инстаграм.

«Новый день – новое благотворительное для вас предложение!! Я вынашивала идею этого проекта с первых дней войны. Когда смотрела видео с мамами, которые убегают от войны с ребенком в охапку. Когда читала, как женщины рожают в бомбоубежищах и подвалах. Я вспоминала, как рожала своих детей. Как приезжала в роддом с одной неподъемной сумкой, а выписывалась уже с тремя. А сколько нуждаются дети в первые годы жизни!» - высказалась Ефросинина.

Она добавила, что цель проекта – собрать средства на закупку тысячи гуманитарных боксов для детей от 0 до 3 лет, живущих на пораженных войной территориях. Общая сумма средств, которые пойдут на закупку и доставку 1000 боксов, составит около 7 миллионов гривен.

Ранее Мария разместила затравку к своему интервью с эндокринным гинекологом Татьяной Шевчук, записанную на украинском языке.

Напомним, Оля Полякова ответила хейтерам после речевого скандала с Ефросининой.

Как сообщала Politeka, Александр Педан публично осудил Полякову и Ефросинину.

Также Politeka писала, что Полякова с Астафьевой показали, как веселятся по вечерам с Ефросининой.