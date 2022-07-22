Вдовец телеведущей и актрисы Русланы Писанки, растроганный, с какой любовью и уважением украинцы высказываются о его жене, сообщил о решении, которое может спасти чью-то жизнь.

Так, Игорь Исаков признался, что чувствует комок в горле от того, сколько добрых слов нашли для него люди после того, как Писанки не стало .

«Поистине мы непобедимы... Столько добра в такие темные времена..... Горжусь вами, Русей, что вы у нее есть... И на таком душевном подъеме у меня зародилась мечта... Для Нее... Ради Нее .. многие друзья спрашивают о номере карты, помочь... Сначала непонимание, потом смущение... У меня есть деньги, для этого уж точно... Но потом дошло: это такой способ отдать то уважение, и сделать что-то хорошее. для Нее.. и озарило: я открыл новую карту, уже и забросил на нее первые 10 000... давайте сделаем добро для Руси, но все деньги я передам какому-то совсем не знакомому ребенку...девочке..или мальчику.. который болеет чем-то, что подобное тому, что было у Руси..», - написал о своей идее Исаков.

По его словам, если будет спасена хотя бы одна жизнь, то все это имеет смысл.

«Не знаю хорошо ли написал, но чувствую что это что-то очень хорошее… Жизнь для ребенка, второй шанс, не напрасно,… Или как-то так. Уверен, Русичке это понравится... Понимаю, война, не до того... но жизнь прекрасна и она продолжается...», - уверен Исаков.

В комментариях к сообщению пользователи Сети выразили восхищение «светлой миссией» и «добрым делом» Исакова.

Напомним, жизнь Русланы Писанки оборвалась на 57-м году в Германии, где она лечилась. Как оказалось, у известной телеведущей и актрисы был рак, но об этом почти никто не знал.

Весной этого года Писанка похоронила самого родного человека – маму.

Внезапная смерть Русланы Писанки, которая рассказывала о «своей войне» только самым близким, ошеломила и ее коллег, и зрителей.