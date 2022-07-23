Популярная украинская певица Даша Астафьева, которая с начала войны остается в Киеве и активно помогала на волонтерской кухне, часто делится с поклонниками яркими публикациями в своем профиле в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила милое фото, на котором, правда, выглядит очень серьезной, а в подписи к нему поделилась своими мыслями о жизни во время войны.

Как видно, на новой фотографии Даша запечатлена на кухне она держит в руках телефон и что-то внимательно в нем смотрит. Перед камерой певица появилась в черно-белой полосатой кофточке и таком же по оттенку фартуке, только в клетку. Ее волосы собраны в тугой пучок на затылке, а на лице нет макияжа.

В подписи к публикации Астафьева написала: "Ну что ж… Дубль сто! Все мы знаем, что так как жили, уже не будет. Но после того, что мы сейчас переживаем, будет только лучше! У параши шансов ноль. Спасибо каждому, кто здесь со мной".

Восторженные поклонники тут же принялись комментировать публикацию артистки: "Вы самая лучшая", "Даша, спасибо Вам! Вы невероятная! Увлекаюсь и горжусь!", "Самая лучшая!", "Мы здесь. большое спасибо за ваш труд", "Спасибо Вам! Вы невероятный человек", "Дашенька, все будет Украина. Спасибо Вам", "Вы красивая женщина. И только сейчас мы узнали, что ты, Даша, смелая, милосердная и отчаянная. Откровенно восхищаюсь вами".

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