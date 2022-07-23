Популярная украинская певица и звезда "Евровидения" Джамала, которая с начала войны начала активно гастролировать по миру с благотворительными концертами в поддержку Украины, поделилась на своей странице в Instagram кадрами с выступления на фестивале в Вильнюсе. По словам певицы, там ее очень тепло приняли, а еще она увидела в городе огромное количество украинских флагов.

Как видно, на сцену Джамала вышла в удивительном образе – на ней замысловатый ослепительно белый костюм, который подчеркнул струйную фигуру и длинные ноги. Однако главной фишкой образа стал необычный головной убор артистки, выполненный в сине-желтых тонах. Волосы Джамалы распущены и аккуратно уложены, а на ее лице яркий сценический макияж.

В подписи к публикации исполнительница рассказала об этом фестивале: "Вильнюс и летние фестивали – идеальный метч. Правда, как-то очень по-домашнему. Очень тепло. А эта невероятная тишина, а затем шквал вашей любви после старинной литовской песни Už ežero ugnys dega – невероятная награда. Я так люблю. Так благодарна! Все, кто не были в Вильнюсе, должны съездить туда, хотя бы потому, что это место таких замечательных людей. И столько украинских флагов я нигде не видела за последние пять месяцев".

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