"Дизель шоу" после скандала с невыплатой зарплат и обвинений со стороны сестры покойной Марины Поплавской и дальше пытается развлекать украинцев.

На официальной странице "Дизель шоу" в Instagram разместили пикантные кадры из новой серии ситкома "Выжить любой ценой". На фото можно увидеть некоторые сцены сериала с участием Виктории Булитко, Юлии Мотрук, Яны Глущенко и Александра Бережка.

Также в "Дизель шоу" показали один из самых ярких эпизодов ситкома. На видео персонажи Егора Крутоголова и Яны Глущенко затеяли в спальне ролевые игры во врача и пациентку. Но Яна пытается выпроводить Егора, заставить его пойти в душ, потому что у нее в шкафу прячется любовник, с которым она только что "играла".

"Новая серия "Выжить любой ценой" уже готова, чтобы вы ею насладились и узнали новые подробности жизни любимых героев. А в этой части истории интриг будет немало!", - сообщили в "Дизель шоу".

Напомним, ранее руководство "Дизель шоу" попало в скандал. Сначала контентмейкер Николай Федосенков выдвинул "Дизель Студио" претензии по невыплате зарплат сотрудникам. На это руководство студии агрессивно отреагировало. Досталось и вмешавшейся в конфликт актрисе Ксении Мишиной.

Позже сестра покойной Марины Поплавской заявила, что руководство «Дизелей» организовало для актрисы пышные похороны, но фактически за деньги, которые не выплатили ее семье.

Напомним, беда случилась с победителем "Голос країни" Лазановским, без "скорой" не обошлось.

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