Як пише Politeka.net , Сергій Лазановський - відомий український співак, який прославився завдяки "Голосу країни", де був у команді Наді Дорофєєвої та у підсумку переміг. Тепер за зіркою стежать десятки тисяч фанів в Інстаграм, де артист радує не лише своєю творчістю, а й особистими кадрами.
А на нових сторіс Сергій сфотографував свої ноги, лежачи на ношах у "швидкій" допомозі.
"Доброго дня, еврібаді", - написав Лазановський.
"Потрапити у швидку допомогу в Бельгії - можу, вмію, практикую", - написав Сергій, показуючи машину ззовні.
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"Але сервіс тут хороший", - додав Лазановський, показуючи вже своє обличчя.
Варто зазначити, що Сергій, як і інші українські зірки, активно підтримує українців у боротьбі із російськими окупаційними військами.
Нагадаємо, переможець "Голосу країни" Лазановський засвітився поряд із загадковою красунею.
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