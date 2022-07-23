Переможець "Голосу країни" Сергій Лазановський потрапив у біду і йому врешті знадобилася допомога працівників медицини.

Як пише Politeka.net , Сергій Лазановський - відомий український співак, який прославився завдяки "Голосу країни", де був у команді Наді Дорофєєвої та у підсумку переміг. Тепер за зіркою стежать десятки тисяч фанів в Інстаграм, де артист радує не лише своєю творчістю, а й особистими кадрами.

А на нових сторіс Сергій сфотографував свої ноги, лежачи на ношах у "швидкій" допомозі.

"Доброго дня, еврібаді", - написав Лазановський.

"Потрапити у швидку допомогу в Бельгії - можу, вмію, практикую", - написав Сергій, показуючи машину ззовні.

"Але сервіс тут хороший", - додав Лазановський, показуючи вже своє обличчя.

Варто зазначити, що Сергій, як і інші українські зірки, активно підтримує українців у боротьбі із російськими окупаційними військами.

Нагадаємо, переможець "Голосу країни" Лазановський засвітився поряд із загадковою красунею.

А ще Politeka писала, що переможець "Голосу країни" Лазановський стривожив виглядом українців

Також Politeka повідомляла, що хворий переможець "Голосу країни" Лазановський відвертався про своє самопочуття.