Дружина продюсера "Квартал 95" Ганна Саліванчук з'явилася на милицях, здивувавши виглядом під час відпочинку у Карпатах.

Як пише Politeka.net, Ганна Саліванчук – відома українська актриса та дружина продюсера "Квартал 95" Олександром Божковим. Зірка виховує двох дітей, останнього з яких народила 2020 року. Не забуває Саліванчук і про Інстаграм, де ділиться із фанами найцікавішим.

А цього разу Ганна показала, як проводить час у Карпатах. Зірка була на милицях та в купальнику.

"У нас із Глібом замість зброї - милиці. Волю вбити не зможуть", - написала Ганна.

На другому сторіс Саліванчук запостила одразу чотири знімки, де позувала на милицях.

"Мене навіть милиці не зупинять", - написала зірка.

Ганна нещодавно пошкодила коліно. Як можна зрозуміти, травма досить серйозна, адже Саліванчук уже не вперше з'являється з милицями.

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