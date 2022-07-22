Як пише Politeka.net, Ганна Саліванчук – відома українська актриса та дружина продюсера "Квартал 95" Олександром Божковим. Зірка виховує двох дітей, останнього з яких народила 2020 року. Не забуває Саліванчук і про Інстаграм, де ділиться із фанами найцікавішим.
А цього разу Ганна показала, як проводить час у Карпатах. Зірка була на милицях та в купальнику.
"У нас із Глібом замість зброї - милиці. Волю вбити не зможуть", - написала Ганна.
На другому сторіс Саліванчук запостила одразу чотири знімки, де позувала на милицях.
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"Мене навіть милиці не зупинять", - написала зірка.
Ганна нещодавно пошкодила коліно. Як можна зрозуміти, травма досить серйозна, адже Саліванчук уже не вперше з'являється з милицями.
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