Як передає Politeka.net, Анна Андрійчук є колишньою дружиною популярного артиста Позитиву (Олексій Завгородній). Як відомо, минулого року вони розлучилися через більше ніж 10 років шлюбу.

Так, цього разу Анна Андрійчук прийшла на програму "ЖВЛ", де заговорила про свій розірваний шлюб з Позитивом. Вона зізналася, що після розлучення так і не сходила ні на одне побачення. Зараз весь її вільний час займає робота.

"Я тобі скажу одну дуже страшну річ... Але ні, у мене не було відносин. Мені треба було перемикнутися, я не з тих людей, які знаєш, будуть перескакувати з одних відносин у відносини", - відповіла Анна Андрійчук.

Наперекір розриву, колишнє подружжя ставляться з повагою один до одного і навіть перетинаються на різних заходах.

Також, екс-дружина позитиву Анна Андрійчук розповіла, що відчувала в той момент, коли викидала кільце. Вона назвала це звільненням від шлюбу і ніби розпрощалася з 15-ма роками.

Раніше повідомлялося, "Благаю, послухайте!": екс-дружина Позитиву показала дівочі посиденьки з Настею Каменських і її мамою

Politeka розповідала, екс дружина Позитиву і найкраща подруга Каменських зізналася, куди пропала: "Це пекло, зі сльозами на очах..."

Також, екс-дружина Позитиву зізналася, як Каменських змінила її життя.