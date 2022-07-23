В "Дизель шоу" заинтриговали зрителей громкой премьерой нового выпуска юмористического шоу. В этом выпуске с авторской песней под гитару выступит актриса студии Виктория Булитко, которая расскажет, почему не выйдет замуж. Фото звезды и подробности будущей премьеры опубликовали на странице проекта в Instagram.

На фотографиях Виктория позирует на сцене во время выступления, она сидит на стульчике с гитарой в руках, и исполняет свой хит. Перед камерой актриса появилась в коротком фиолетовом платье с кружевным воротником и необычным узором. Этот наряд подчеркнул изящную фигурку звезды и стройные ножки. Ее волосы распущены и элегантно уложены, а на лице яркий макияж.

В подписи к публикации написали: "Если она берет в руки гитару, ждите мегажизненный хит! После долгого перерыва Виктория Булитко презентует свою авторскую песню, в которой откровенно признается, почему не выйдет замуж. Услышать исповедь-размышление можно уже 29 июля. В 20.00. Только на ютуб-канале "Юмор ICTV" показываем новую часть любимого "Дизель Шоу"! Не пропустите премьерные номера и уникальную встречу с любимыми артистами".

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