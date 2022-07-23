Победитель "Голосу країни" Сергей Лазановский попал в беду и ему в итоге понадобалась помощь работников медицины.

Как пишет Politeka.net, Сергей Лазановский - известный украинский певец, который прославился благодаря "Голосу країни", где был в команде Наде Дорофеевой и в итоге победил. Теперь за звездой следят десятки тысяч фанов в Инстаграм, где артист радует не только своим творчеством, но и личными кадрами.

А на новых сторис Сергей сфотографировал свои ноги, лежа на носилках в "скорой" помощи.

"Добрый день, эврибади", - написал Лазановский.

"Попасть в скорую помощь в Бельгии - могу, умею, практикую", - написал Сергей, показывая машину снаружи.

"Но сервис тут хороший", - добавил Лазановский, показывая уже свое лицо.

Стоит отметить, что Сергей, как и другие украинские звезды, активно поддерживает украинцев в борьбе с российскими оккупационными войсками.

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