Жена продюсера "Квартал 95" Анна Саливанчук появилась на костылях, удивив видом во время отдыха в Карпатах.

Как пишет Politeka.net, Анна Саливанчук - известная украинская актриса и жена продюсера "Квартал 95" Александром Божковым. Звезда воспитывает двоих детей, последнего из которых родила в 2020 году. Не забывает Саливанчук и об Инстаграм, где делится с фанами самым интересным.

А в этот раз Анна показала, как проводит время в Карпатах. Звезда была на костылях и в купальнике.

"У нас с Глебом вместо оружия - костыли. Волю убить не смогут", - написала Анна.

На втором сторис Саливанчук запостила сразу четыре снимка, где позировала на костылях.

"Меня даже костыли не остановят", - написала звезда.

Стоит отметить, что Анна не так давно повредила колено. Как можно понять, травма довольно серьезная, ведь Саливанчук уже не первый раз появляется с костылями.

Напомним, жена продюсера "Квартал 95" в маленьком купальнике похвасталась жарким отдыхом

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