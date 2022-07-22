Как пишет Politeka.net, Анна Саливанчук - известная украинская актриса и жена продюсера "Квартал 95" Александром Божковым. Звезда воспитывает двоих детей, последнего из которых родила в 2020 году. Не забывает Саливанчук и об Инстаграм, где делится с фанами самым интересным.
А в этот раз Анна показала, как проводит время в Карпатах. Звезда была на костылях и в купальнике.
"У нас с Глебом вместо оружия - костыли. Волю убить не смогут", - написала Анна.
На втором сторис Саливанчук запостила сразу четыре снимка, где позировала на костылях.
Уничтожить Крымский мост: Украине наконец дадут то, чем можно это сделать, но с условием
"Искренние соболезнования": впервые назван диагноз, из-за которого Руслана Писанка ушла из жизни
Враг ударил сразу по трем районам Днепропетровщины: много раненых, железная дорога разрушена
"Зажимают гайки?": НБУ после изменения курса огласил новые правила для украинцев
"Ты невероятная": Тринчер в узком купальнике поставила фанатов перед нелегким выбором
"Меня даже костыли не остановят", - написала звезда.
Стоит отметить, что Анна не так давно повредила колено. Как можно понять, травма довольно серьезная, ведь Саливанчук уже не первый раз появляется с костылями.
Напомним, жена продюсера "Квартал 95" в маленьком купальнике похвасталась жарким отдыхом
Также Politeka сообщала, что жена продюсера "Квартал 95" Саливанчук в патриотическом наряде показала фигуру с разных ракурсов
А еще Politeka писала, что жена продюсера "Квартал 95" покорила аппетитным рецептом для украинских хозяюшек