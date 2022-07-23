Как пишет Politeka.net, Юрий Ткач - известный украинский актер и звезда "Квартал 95". Звезда женат на Виктории, с которой воспитывает дочь Лизу, которая в этом году закончила первый класс. Виктория, как и звездный супруг, активно ведет Инстаграм, где делится с фанами всем интересным.
А в этот раз жена Ткача решила поговорить с фанатами.
"Может немного поговорим?! Как вы?..", - написала Виктория, приглашая к беседе.
"Ей пока тяжеловато, но думаю, что с началом учебного года, этот вопрос решится", - написала в ответ Ткач.
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На кадрах Лиза сидела на заднем сидении и пела гимн Украины.
"Как вы овладееваете собой, когда тревожно? Будет ли Лиза ходить в школу, если будет?", - спросил еще один фан.
"Имею надежду и веру, что наши ВСУ сделают все возможное, чтобы была возможность, безопасно пойти первого сентября в школу", - написала Виктория.
Напомним, жена Ткача из "Квартал 95" рассказала, о чем мечтает с 24 февраля
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