Жена Юрия Ткача, звезды "Квартал 95" Виктория показала свою дочь и честно ответила, на каком языке разговаривает дочь Лиза, которая недавно закончила первый класс.

Как пишет Politeka.net, Юрий Ткач - известный украинский актер и звезда "Квартал 95". Звезда женат на Виктории, с которой воспитывает дочь Лизу, которая в этом году закончила первый класс. Виктория, как и звездный супруг, активно ведет Инстаграм, где делится с фанами всем интересным.

А в этот раз жена Ткача решила поговорить с фанатами.

"Может немного поговорим?! Как вы?..", - написала Виктория, приглашая к беседе.

"Ей пока тяжеловато, но думаю, что с началом учебного года, этот вопрос решится", - написала в ответ Ткач.

На кадрах Лиза сидела на заднем сидении и пела гимн Украины.

"Как вы овладееваете собой, когда тревожно? Будет ли Лиза ходить в школу, если будет?", - спросил еще один фан.

"Имею надежду и веру, что наши ВСУ сделают все возможное, чтобы была возможность, безопасно пойти первого сентября в школу", - написала Виктория.

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