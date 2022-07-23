Телеведущая Маша Ефросинина продолжает активно делится в Инстаграм информацией о помощи, новостями для украинцев и важными инициативами. При этом кадры с собой и что-то о личном звезда прекратила публиковать так активно.

Более того, ранее Марию пристыдила дочь за неловкий вид и попросила сделать ее укладку, больше заботиться о себе. Теперь ведущая изредка показывает и простые селфи, на которых появляется с легкой улыбкой, макияжем и аккуратной прической.

«Победить холод может только тепло! Благодарю всех за поддержку наших благотворительных проектов! #добрых людей больше» - пишет Мария.

В сети также поддерживают: «Спасибо за 💙; Такая красавица и невероятно сильна; Красивая прическа, Вам очень идёт!🔥; Чрезвычайно хороша🤩; Прекрасная😍❤️; Как приятно вас читать, когда вы пишете на украинском языке ❤️; Маша, вы молодец!🙌; Машечка, вы – великая молодец и наша гордость ❤️🙏🏼🇺🇦».

Также ведущая высказалась об интересной инициативе на своей странице в Инстаграм.

Напомним, Оля Полякова ответила хейтерам после речевого скандала с Ефросининой.

Как сообщала Politeka, Александр Педан публично осудил Полякову и Ефросинину.

Также Politeka писала, что Полякова с Астафьевой показали, как веселятся по вечерам с Ефросининой.