Иракли Макацария является довольно известным артистом в Украине, он также успешный грузинский бизнесмен. Ранее мужчина был главным героем одного из сезонов украинской версии шоу "Холостяк", а также участвовал в проекте "Танці з зірками".

А сегодня стало известно, что Иракли женился на своей возлюбленной Лизе Чичуа. Пара сыграла пышную свадьбу в Грузии и уже поделилась первыми кадрами с торжества на своей странице в Инстаграм в Стори.

Так, 37-летний артист и 20-летняя девушка выбрали пышный вариант торжества. Сначала они узаконили свои отношения документально, а после решили обвенчаться в церкви.

Мужчина для церемонии выбирал классический черный костюм, белую рубашку и бабочку. А вот невеста блистала во всей красе – в дорогих украшениях, белом платье с пышным низом из дорогого атласа, длинная фата, туфли в тон и специальная прическа преобразили Лизу.

Ранее Макацария разместил свежие фотографии со своей невестой и похвастался ее успехами. Лиза Чичуа работает в организации здравоохранения Грузии, а до этого училась в Тбилисском государственном медицинском университете. Родители девушки - также врачи. В конце марта Лизе исполнилось всего 20 лет, в то время как ее спутнику – 37.

"Закавказская Лига врачей" Номинация - лучик будущего 🥰 Сияй всю жизнь! Горжусь тобой безмерно!", — написал Макацария под фото, на которых позирует с невестой, держа ее диплом и награду.

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