Известная украинская актриса Ольга Сумская, дочь которой с детьми и мужем осталась жить в Москве, несмотря на полномасштабную войну рф против Украины, празднует день ангела. На своей странице в Instagram артистка поздравила своих тезок и показала, как сама примеряла образ Святой Ольги.
"С днем Святой Ольги! 🙏🏻 Именно в этот день 1997 года имела честь быть причастной к открытию Киевского Михайловского златоверхого собора! Незабываемые ощущения!", - вспоминает Сумская.
24 июля в церковном календаре – день памяти святой равноапостольной княгини Ольги.
"Она стала первой правительницей в Киевской Руси! Родилась княгиня в 890 году, престол заняла в 945 году, после смерти своего мужа князя Игоря. Ольга имела жесткий и решительный характер, а потому правила довольно жестко. Но все называли ее мудрой правительницей. 957 года в Константинополе княгиня Ольга крестилась, получив имя при крещении Елена", - рассказала звезда.
Уничтожить Крымский мост: Украине наконец дадут то, чем можно это сделать, но с условием
Оккупанты снова начали штурм по разным направлениям, в Генштабе сообщили подробности: "Враг ведет..."
Реакция генсека ООН на обстрел порта в Одессе возмутила общественность: "Чтобы никого особо не раздражать"
Массированный ракетный удар по Одессе, порт охватил пожар: первые подробности и кадры атаки
Ждите SMS: украинцам сообщили о деньгах, которые придут на их карточки "Ощадбанка", кому можно рассчитывать
Поклонники в комментариях благодарят за поздравления и восхищаются образом святой в исполнении Ольги Сумской:
"Привет! Как вам идет этот образ 😍";
"Как красиво";
"Мои поздравления, госпожа Ольга! Мужества, решительности, непоколебимой веры, которые были присущи Вашей высокородной тезке княгине Киевской!".
Напомним, Ольга Сумская рассказала о последних моментах жизни Русланы Писанки перед трагедией.
Как сообщала Politeka, Ольга Сумская показала озорные кадры с именинником-мужем Виталием Борисюком.
Также Politeka писала, что Сумская засветилась в компании нового "Холостяка": неожиданное фото.