Известная украинская актриса Ольга Сумская, дочь которой с детьми и мужем осталась жить в Москве, несмотря на полномасштабную войну рф против Украины, празднует день ангела. На своей странице в Instagram артистка поздравила своих тезок и показала, как сама примеряла образ Святой Ольги.

"С днем ​​Святой Ольги! 🙏🏻 Именно в этот день 1997 года имела честь быть причастной к открытию Киевского Михайловского златоверхого собора! Незабываемые ощущения!", - вспоминает Сумская.

24 июля в церковном календаре – день памяти святой равноапостольной княгини Ольги.

"Она стала первой правительницей в Киевской Руси! Родилась княгиня в 890 году, престол заняла в 945 году, после смерти своего мужа князя Игоря. Ольга имела жесткий и решительный характер, а потому правила довольно жестко. Но все называли ее мудрой правительницей. 957 года в Константинополе княгиня Ольга крестилась, получив имя при крещении Елена", - рассказала звезда.

Поклонники в комментариях благодарят за поздравления и восхищаются образом святой в исполнении Ольги Сумской:

"Привет! Как вам идет этот образ 😍";

"Как красиво";

"Мои поздравления, госпожа Ольга! Мужества, решительности, непоколебимой веры, которые были присущи Вашей высокородной тезке княгине Киевской!".

Напомним, Ольга Сумская рассказала о последних моментах жизни Русланы Писанки перед трагедией.

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