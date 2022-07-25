На своей странице в Instagram шеф-повар поделился, как через неделю объехал несколько европейских стран и что он там делал.

"Есть такая штука - эффект бабочки называется. Мне нравится знать, что моя работа за границей имеет этот эффект. Но не нравится об этом рассказывать, потому что со стороны выглядит непонятно. Не нравится сейчас ездить за границу, потому что чувствуется некомфортно и как будто я не должен быть там", - рассказал Клопотенко

Но при этом Евгений признается, что ему нравится каждый раз возвращаться домой.

"Нравится потом узнавать результаты наших званых ужинов в Европе. Сколько денег собрали на помощь Украине и как украинская кухня после наших ужинов повлияла на иностранцев", — объясняет "Мастер Шеф".

Клопотенко снова провел неделю за границей, готовя украинские блюда для званых ужинов. Он побывал в Вене, Цюрихе и Женеве.

"Немного измученный физически и психологически, но счастлив, что оно все работает. Скоро опубликую отчеты о том, что повлекла за собой наша деятельность за границей и как мы смогли помочь и украинцам, и армии. Знаю, что это капелька, но из таких капель состоят океаны. Поэтому останавливаться не собираюсь, потому что вижу, какое действие это имеет", - подчеркнул шеф-повар.

Напомним, "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко дал простой рецепт маринованных помидоров, но с интересной деталью.

Как сообщала Politeka, "МастерШеф" Клопотенко похвастался, как это быть единственным мужчиной на работе.

Также Politeka писала, что Евгений Клопотенко раскрыл два рецепта, которые хоть как-то скрасят лето.