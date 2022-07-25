Звезды "Дизель шоу" хорошенько повеселились во время съемок на пляже.

На официальной странице "Дизель шоу" в Instagram разместили кадры из скетч-шоу "На Троих", на которых Виктория Булитко, Яна Глущенко, Егор Крутоголов, Евгений Гашенко и Евгений Сморыгин разыгрывают комические сценки на пляже.

"Так отдыхать на пляже умеют только наши герои из "На Троих". Успевают и позагорать, и приключений на свою пятую точку найти. А вы помните, из каких скетчей эти эпизоды?", - сказано в подписи к серии фото.

На одном из кадров Яна Глущенко загорает, сняв верх купальника. А Сморыгин в образе бабульки на нее смотрит.

На другом — Виктория Булитко в ярком синем купальнике и красной шляпе сидит вместе с Гашенко.

Булитко также похвасталась стройной фигурой, примерив красный сплошной купальник.

Напомним, ранее руководство "Дизель шоу" попало в скандал. Сначала из-за невыплаты зарплат сотрудникам. Затем из-за оскорблений в адрес Ксении Мишиной, которая вмешалась в конфликт. А позже сестра покойной Марины Поплавской заявила, что руководство «Дизелей» организовало для актрисы пышные похороны, но фактически за деньги, которые не выплатили ее семье.

Напомним, Ольга Сумская поразила видом, примерив образ святой.

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