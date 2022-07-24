Як повідомляє Politeka.net , Полякова після повернення в Україну почала активно з'являтися на публіці, розповідати про себе, підтримувати українських захисників та влаштовувати розбірки зі своїми критиками. Однією з причин скандалу була нагода з відмовою зірки говорити українською мовою.

У своєму нещодавньому інтерв'ю для видання Факти Полякова закликала не розколювати суспільство через мову, бо це лише підігравання ворогові і нібито викликає розкол у суспільстві, такі висловлювання сильно обурили користувачів мережі.

«Ми знаємо, хто наш ворог, ми його бачимо і знаємо, як з ним боротися. З ним треба воювати. А ми влаштовуємо срачі всередині нашого суспільства з різних приводів. Останній хейт – це мовне питання. Розколювати суспільство всередині – треба подумати, кому це потрібно. Нині ж це відбувається. Суспільство розколюють, а це на руку нашим ворогам, – заявила Полякова.

У мережі одразу відреагували:

«Не думайте про себе більше, ніж ви є. Не така ви вже велика особа, щоб через вас розколювалося українське суспільство. Вас розкритикували за язик, справедливо розкритикували, опустіть очі та визнайте, що не мали рації. Бо ще лякаєте якимось розколом суспільства, розводьте великі страхи навколо своєї дрібної позиції» - пише один із користувачів.

«Напевно, це карма, деякі не хочуть зрозуміти, що саме російська мова і стала голою відмазкою, приводом для рашистів; Краще б не доводила тупості, а вибачилася, і просто розмовляла українською!; Таке враження, що в Україні більше, окрім полякової, нікого немає. Куди не глянь, все крутиться навколо неї, точно кажуть: треба допомагати талановитим, а бездарність сама скрізь пролізе» - додають у мережі.

Нагадаємо, Оля Полякова відповіла хейтерам після мовного скандалу з Єфросиніною.

Як повідомляла Politeka, Олександр Педан публічно засудив Полякову та Єфросиніну.

Також Politeka писала, що Полякова з Астаф'євою показали, як веселяться вечорами з Єфросиніною.