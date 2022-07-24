На відкритті собору актриса вбралася, як княгиня Ольга.

Відома українська актриса Ольга Сумська, дочка якої з дітьми та чоловіком залишилася жити в Москві попри повномасштабну війну рф проти України, святкує день ангела. На своїй сторінці в Instagram артистка привітала своїх тезок та показала, як сама приміряла образ Святої Ольги.

"З днем Святої Ольги!🙏🏻Саме в цей день 1997 року мала честь бути причетною до відкриття Київського Михайлівського золотоверхого собору! Незабутні відчуття!", — пригадує Сумська.

24 липня в церковному календарі – день пам'яті святої рівноапостольної княгині Ольги.

"Вона стала першою правителькою в Київській Русі! Народилася княгиня 890 року, престол зайняла 945 року, після смерті свого чоловіка князя Ігоря. Ольга мала твердий та рішучий характер, а тому правила доволі жорстко. Але всі називали її мудрою правителькою. 957 року у Константинополі княгиня Ольга охрестилася, отримавши ім'я при хрещенні Олена", — розповіла зірка.

Шанувальники в коментарях дякують за привітання та захоплюються образом святої у виконанні Ольги Сумської:

"Вітаю! Як вам личить цей образ 😍";

"Як красиво";

"Мої вітання, пані Ольго! Мужності, рішучості, непохитної віри, які були притаманні Вашій високорідній тезці княгині Київській!".

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