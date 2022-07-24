Иракли Макацария является довольно известным артистом в Украине, а также успешно ведет бизнес в Грузии. Артист подедржал нашу страну во время вторжения оккупантов и часто рассказывает в сети о жизни в Украине.

Вчера Иракли женился на своей возлюбленной Лизе Чичуа. Мужчине уже 37-лет, однако свою любовь он нашел только сейчас. Его 20-летняя избранница была в центре внимания на свадьбе.

Для венчани девушка выбрала роскошный образ: появилась в дорогих украшениях, белом платье с пышным низом из дорогого атласа. А аккуратные туфли и фата до пола удачно гармонировали с образом. Короткое вечернее платье затмило всех на танцполе, а белое короткое запомнилось всем во время приветствий близких и тостов.

А вот танцы и обращения сделали гостям настоящее шоу.

Ранее акацария разместил свежие фотографии с Лизой и похвастался ее успехами. Лиза Чичуа работает в организации здравоохранения Грузии, а до этого училась в Тбилисском государственном медицинском университете. Родители девушки - также врачи.

"Закавказская Лига врачей" Номинация - лучик будущего 🥰 Сияй всю жизнь! Горжусь тобой безмерно!", — написал Макацария под фото, на которых позирует с невестой, держа ее диплом и награду.

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