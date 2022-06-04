Лидер "Бумбокс" Андрей Хлывнюк рассказал, что сделает с осколком мины, который ранил его лицо, из-за чего он был некоторое время в госпитале.

Как пишет Politeka.net, Андрей Хлывнюк - известный украинский артист и лидер группы "Бумбокс". Звезда сразу отправился защищать Украину после нападения россии. Не обошлось и без ранения, ведь осколком задело его лицо. Артист решил рассказать, что с ним теперь сделает.

"Лидер группы «Бумбокса» Андрей Хливнюк, сначала полномасштабной войны, рассказал, что сделает с осколком мины, который ранил ему лицо

Ранее музыкант получил осколочное ранение лица и даже провел некоторое время в госпитале. Обломок российской мины исполнитель оставил себе и хочет сделать из него кулон и продать на аукционе.

"Я специально положил его в карман, чтобы я его не выкинул. Я думал иногда выбросить его к чертям. Думаю сделать из него кулон и выставить на аукционе. Это обломок российской мины, кажется, 120-миллиметровой, которой пытались «денацифицировать» меня лично", - продублировали слова Хлывнюка на страничке "ЖВЛ" в Инстаграм.

Напомним, Лидер "Бумбокс" Хлывнюк признался, что ему доводилось делать, защищая Украину

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