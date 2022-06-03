Как сообщает Politeka.net, известный украинский певец и лидер "Бумбокса" Андрей Хлывнюк высказался по поводу жителей россии и заявил, что после вторжения рф в Украину, начал их презирать. Об этом он заявил в интервью Дмитрию Гордону на YouTube-канале.
Андрей Хлывнюк также признал, что до вторжения рф, изъездил Россию вдоль и поперек и имеет две из трех наивысших наград этой страны. Но теперь все, что испытывает к россиянам - это презрение и брезгливость.
"Презрение. Я испытываю брезгливость. Учитывая то, на что эти люди пошли, на какие преступления, которым совершенно не существует никаких оправданий, они никогда не будут прощены, у них нет срока давности", – сказал музыкант.
Хлывнюк отметил, что теперь стало очевидно, что Украине придется всегда быть готовой к "подобному предательству" со стороны соседа.
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"С нами рядом живет сумасшедший, оголтелый сосед. Идти на его землю никто не собирается. Просто отвалите от нас, отстаньте от нас. Но, как видите, от нас отстать не хотят, и поэтому нам придется всегда быть вооруженными…", - резюмировал Андрей Хлывнюк.
Напомним, лидер "Бумбокс" Хлывнюк признался, что ему доводилось делать, защищая Украину.
Как Politeka сообщала, Хлывнюк призвал помочь ПДМШ им. Пирогова закупить броню на фронт.
Также Politeka писала, что лидер "Бумбокса" Хлывнюк впечатлил брутальным видом для обложки американского глянца.