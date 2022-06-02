Как пишет Politeka.net, Андрей Хлывнюк - известный украинский артист и лидер группы "Бумбокс". Звезда после начала полномасштабной войны отправился защищать Украину. После этого Андрей успел прославиться на весь мир, записав совместную песню с Pink Floyd "Hey Hey Rise Up", которая собрала миллионы просмотров на платформе Ютуб. Хлывнюк решил дать интервью Дмитрию Гордону.

Дмитрий в вопросе отметил, что Андрей же видит, как помогают российские звезды пропаганде путина. Гордон спросил, какие чувства Хлывнюк испытывает к этим людям.

"Я знаю лично этих людей. И то о чем мы говорили две минуты назад, я говорил именно об этих людях. Какие я испытываю чувства? Никаких, этих людей просто больше для меня не существует. Мне не до них сейчас, я слышу прилеты орудий, чертовых реактивных систем. Я видел то что видели мои побратимы, когда заходили в освобожденные города с гуманитарными миссиями. И когда еще трупы не успели убрать с улицы и в машину оттащить. Это была наша работа, потому что у нас было оружие в руках и пригодный для этого транспорт", - сказал Хлывнюк.

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