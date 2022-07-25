Дочь бывшей жены Потапа Ирины Горовой Наташка, которая некоторое время жила за границей, поделилась в соцсети Instagram кадрами из Киева, и рассказала, что наконец-то вернулась домой.

На новых фотографиях Горовая-младшая показала свою прогулку по Киеву и в очередной раз рассказала, за что его так любит. Так, на одном из фото девушка сфотографировала себя в раздевалке магазина, она стоит боком к камере и закрывает лицо телефоном. Перед камерой она появилась в темных шортах и коротком белом топике интересного фасона, который оголил ее татуированное тело, особенно руки.

В подписи к публикации Наташка написала: "Киев. Отовсюду слышен родной язык. Гулять уже давно знакомыми улочками. Встретить друзей. Впервые услышать звуки сирен. Видеть красивых и стильных людей. Прохожие, которые останавливаются погладить Жору. Летние террасы с ароматной выпечкой и кофе. Улицы, заполненные деревьями, цветами и кустарниками. Спать в своей постели, наконец. Вкусный киевский кофе. Безупречный сервис везде. Свежий воздух после дождя. Невероятные шоурумы с одеждой и украшениями. Уличный портрет за донат ВСУ. Счастливое и улыбающееся лицо. Как я рада быть здесь. Дома".

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