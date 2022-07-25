На своей странице в Instagram Вакарчук рассказал, что погиб командир 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего похода полковник Виталий Гуляев, с которым артист был лично знаком.



"Решительный, преданный своему делу. Он любил Украину всем сердцем и защищал с самого начала войны россии против Украины, с 2014-го. Знаю, для Воина — честь погибнуть, защищая родную землю. Но… Я знал его лично. В последний раз мы виделись в начале июля. Посмотрите на это фото. Посмотрите, каким светлым человеком он был!", - написал певец.

Лидер "Океана Эльзы" рассказал о своих чувствах на фоне трагедии: "Гордость, что знал Героя. Боль от такой тяжелой потери. И ярость к извергам, которые каждый день уничтожают наших лучших из лучших, нашу землю".



"Мы обязательно Победим. Победим ради наших родителей, которые нас здесь воспитали. Ради наших детей, которым здесь жить после нас. Ради памяти Героев. Таких, как Виталий Гуляев. Вечная память!", — подчеркнул Вакарчук.

Полковник Гуляев погиб 23 июля. Именно под его командованием 28-я бригада остановила продвижение российских войск на юге и начала очищать от оккупантов Николаевскую и Херсонскую области.

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