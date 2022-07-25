Популярная украинская хореограф и многоразовая участница шоу "Танці з зірками" Илона Гвоздева, которая сейчас активно возобновила строительство собственного дома, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звездная красотка выложила необычное видео, на котором предстала в эффектном образе.

Как оказалось, в этом экстравагантном образе Илона решила пригласить украинок в свою студию учится танцевать. Перед камерой красотка появилась в темном прозрачном костюме с блестками и бахромой, под которым видно черное белье. Ее волосы зачесаны в элегантную прическу, а на лице яркий макияж. Илона красиво и очень пластично двигается под медленную музыку и не обращает внимания на то, что ее снимают.

В подписи к публикации Гвоздева написала: "Девушки! Хотите научиться танцевать, иметь роскошное и подтянутое тело, развить ваш внутренний мир и потенциал, приобрести еще больше женственности, овладеть соблазнительной пластикой и языком своего тела, снять эмоциональное напряжение, излучать женскую энергию, вдохновлять своих мужчин? ТО… Жду вас в танцевальной студии".

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