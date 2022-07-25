Украинская актриса Ольга Сумская, которая с первых дней вторжения россии ведет информационную войну, высказалась о предательнице Таисии Повалий. Комментарий актрисы прозвучал в интервью для YouTube-проекта FreeDom.
По словам Ольги Сумской, Таисия Повалий перешла все границы.
"Очень больно и как-то не верится, что все это происходит с Таисией. Знаете, вероятно спалила мосты. Есть какая-то грань, она ее перешла", - отметила Ольга.
Также Ольга Сумская призналась, что за время полномасштабной войны в Украине ей написало всего двое коллег из рф. Один из них – исполнитель главной роли в сериале "Останній москаль" Игорь Скрипко. Имя второй знаменитости артистка решила не называть, чтобы не навредить этому человеку.
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При этом Ольга Сумская подчеркнула, что понимает, почему некоторым людям страшно публично говорить о своей позиции.
"Все рискуют. Тот режим, в котором они сейчас находятся – это безумие. За любое слово, проявление позиции последует очень жесткое наказание. Звонят и комментируют те, кто выехал из страны", – поделилась актриса.
Напомним, что Сумская рассказала о последних моментах жизни Писанки перед трагедией.
Как сообщала Politeka, Ольга Сумская поразила видом, примерив образ святой.
Также Politeka писала, что Сумская в стильной обновке устроила фотосессию в мальвах.