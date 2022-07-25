Поскольку Украину Таисия Повалий не поддержала, кроме россии и беларуси ее больше нигде не ждут.

Украинская актриса Ольга Сумская, которая с первых дней вторжения россии ведет информационную войну, высказалась о предательнице Таисии Повалий. Комментарий актрисы прозвучал в интервью для YouTube-проекта FreeDom.

По словам Ольги Сумской, Таисия Повалий перешла все границы.

"Очень больно и как-то не верится, что все это происходит с Таисией. Знаете, вероятно спалила мосты. Есть какая-то грань, она ее перешла", - отметила Ольга.

Также Ольга Сумская призналась, что за время полномасштабной войны в Украине ей написало всего двое коллег из рф. Один из них – исполнитель главной роли в сериале "Останній москаль" Игорь Скрипко. Имя второй знаменитости артистка решила не называть, чтобы не навредить этому человеку.

При этом Ольга Сумская подчеркнула, что понимает, почему некоторым людям страшно публично говорить о своей позиции.

"Все рискуют. Тот режим, в котором они сейчас находятся – это безумие. За любое слово, проявление позиции последует очень жесткое наказание. Звонят и комментируют те, кто выехал из страны", – поделилась актриса.

Напомним, что Сумская рассказала о последних моментах жизни Писанки перед трагедией.

Как сообщала Politeka, Ольга Сумская поразила видом, примерив образ святой.

Также Politeka писала, что Сумская в стильной обновке устроила фотосессию в мальвах.