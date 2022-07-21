Популярна українська актриса, зірка театру та кіно Ольга Сумська, яка залишилася в Україні та разом із чоловіком виступає для військових, часто ділиться з шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка поділилася чарівними кадрами із нової фотосесії у мальвах.

Як видно, на нових фотографіях Ольга зображена на прогулянці серед квітів та зелені, а на одному з кадрів вона витягнулася поряд із довгим пагоном квітів мальви. Перед камерою актриса позує в стильній обновці – в'язаному бежевому пальто ручної роботи. Волосся красуні розпущене та акуратно укладене, а на обличчі яскравий макіяж і сумний погляд.

У підписі до публікації Сумська написала: "Жену сумні думки… Дякую моїй прекрасній за жадане пальто ручної в'язки… Люблю!". Шанувальники відразу почали коментувати нові фото актриси, засипаючи її компліментами: "Красива неймовірно", "Неймовірна жінка", "Красуня", "Дуже красиве", "Яка ж ви красуня, Оленька! І пальто просто приголомшливе!", "Вау! Неймовірно красиве пальто, вам іде дуже! Фантастична жінка ви!", "Красуня", "Мальви красиві".

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