Народная артистка Украины Ольга Сумская потеряла свою маму Анну Ивановну на третий день полномасштабной войны. В эфире FreeDom актриса поделилась, что ее мама болела и у нее было очень тяжелое состояние.

"Она болела, у нее было тяжелое состояние, у нее были проблемы с сердцем после операций.... были прилеты и невозможно было на машине доехать до дома, где живет мама. И вот эти три дня... Я не успела ничего сказать, не обнять маму. Они в моем сердце навсегда, что я потеряла эти три дня", - призналась Ольга Сумская.

Ольга Сумская признается, что это был страшный период, поскольку в условиях войны было непросто найти ритуальную службу. Она также поделилась, что благодарит Бога за то, что они успели похоронить Анну Ивановну, поскольку в день похорон, 1 марта, по Киеву российские войска ударили ракетой.

"Это был прилет баллистической ракеты 1 марта. Мы успели забрать маму из морга в Шевченковском районе. Еще 10 минут и мы просто могли попасть, когда был прилет и повылетали стекла в морге. Вот 10 минут мы забирали маму, мы успели отвезти ее на Байковое кладбище и похоронить ее достойно", — рассказала Сумская.



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