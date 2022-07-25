Оскільки Україну Таїсія Повалій не підтримала, то крім росії та білорусі її більше ніде не чекають.

Українська актриса Ольга Сумська, яка з перших днів вторгнення росії веде інформаційну війну, висловилася про зрадницю Таїсію Повалій. Коментар актриси пролунав в інтерв'ю для YouTube проекту FreeDom.

За словами Ольги Сумської, Таїсія Повалій перейшла усі кордони.

"Дуже боляче і якось не віриться, що все це відбувається з Таїсією. Знаєте, ймовірно спалила мости. Є якась грань, вона її перейшла", - наголосила Ольга.

Також Ольга Сумська зізналася, що за час повномасштабної війни в Україні їй написало лише двоє колег із росії. Один із них – виконавець головної ролі у серіалі "Останній москаль" Ігор Скрипко. Ім'я другої знаменитості артистка вирішила не називати, щоб не зашкодити цій людині.

При цьому Ольга Сумська наголосила, що розуміє, чому деяким людям страшно публічно говорити про свою позицію.

"Всі ризикують. Той режим, в якому вони зараз знаходяться - це божевілля. За будь-яке слово, прояв позиції буде дуже жорстким покаранням. Дзвонять і коментують ті, хто виїхав з країни", - поділилася актриса.

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