Українська актриса Ольга Сумська, яка з перших днів вторгнення росії веде інформаційну війну, висловилася про зрадницю Таїсію Повалій. Коментар актриси пролунав в інтерв'ю для YouTube проекту FreeDom.
За словами Ольги Сумської, Таїсія Повалій перейшла усі кордони.
"Дуже боляче і якось не віриться, що все це відбувається з Таїсією. Знаєте, ймовірно спалила мости. Є якась грань, вона її перейшла", - наголосила Ольга.
Також Ольга Сумська зізналася, що за час повномасштабної війни в Україні їй написало лише двоє колег із росії. Один із них – виконавець головної ролі у серіалі "Останній москаль" Ігор Скрипко. Ім'я другої знаменитості артистка вирішила не називати, щоб не зашкодити цій людині.
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При цьому Ольга Сумська наголосила, що розуміє, чому деяким людям страшно публічно говорити про свою позицію.
"Всі ризикують. Той режим, в якому вони зараз знаходяться - це божевілля. За будь-яке слово, прояв позиції буде дуже жорстким покаранням. Дзвонять і коментують ті, хто виїхав з країни", - поділилася актриса.
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