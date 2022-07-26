Новое фото Олега Винника, в последнее время не появлявшегося в публичном пространстве, появилось в сети.

Фото Олега Винника опубликовал мужчина певицы Оксаны Билозир, военнослужащий ВСУ Роман Недзельский на своей странице в Facebook.

Он рассказал о помощи волонтеров военнослужащим, отметив при этом и Олега Винника.

«Большая благодарность Олегу Виннику за не методическую, а материальную помощь в организации логистики и ремонта. Надеюсь, наши мастера из «Зампотех» своими золотыми руками быстро справятся с поломкой, и мы своим ходом в ближайшее время доставим необходимый груз на передовую для Победы», - отметил Недзельский.

Среди опубликованных кадров есть скриншот во время общения видеосвязью с Винником. Артист предстал с седой бородой в солнцезащитных очках и черной кепке.

Отметим, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину Олег Винник записал одно видео, в котором осудил россиян, после чего полностью исчез из медийного пространства. О месте нахождения артиста ходили разные слухи.

Недавно адвокат Винника сообщила, что он проходит лечение в Германии.

Напомним, выяснилось, где сейчас находится и чем занимается Олег Винник: "обратился к врачам..."

Как сообщала Politeka, украинская ведущая сообщила о трагедии в своей семье – на фронте погиб ее брат.

Также Politeka писала, что Полякова ответила на угрозы Оксаны Билозир подать на нее в суд.