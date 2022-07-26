"Холостяк" Иракли Макацария, который женился на молодой Лизе Чичуа, показал, как проводит медовый месяц с супругой.

Как пишет Politeka.net, Иракли Макацария - известный грузинский продюсер и шоумен. Знаменитость был героем украинского проекта "Холостяк", где искал себе вторую половинку. Но тогда не удалось звезде обрести любовь. А на днях 37-летний Иракли женился на 20-летней Лизе Чичуа, которая сейчас учится на медика. Пара уже отправилась в медовый месяц. И Макацария решил порадовать своих фанов яркими снимками отдыха.

Их звезда решил разместить в социальной сети Инстаграм. На новом кадре, которое Иракли запостил в сторис, можно увидеть шоумена в плавках. А рядом стояла Лиза, которая делала селфи. Молодая жена звезды была в черно-белом купальнике.

Стоит отметить, Макацария, как и другие знаменитости, поддерживает украинцев в борьбе с российскими оккупационными войсками.

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