Блогерша Даша Квиткова вышла на связь с поклонниками после того, как ее страницу заблокировал Инстаграм

Жена главного героя шоу "Холостяк" Никиты Добрынина рассказала, за что ее заблокировали.

«Потому что я не молчу, я говорю о том, что происходит у нас в Украине. И Инстаграм делает вот такие штуки не очень приятные, потому что он просто закрывает нам рот. Теперь я буду более осторожна, потому что я более полезна для общества, когда у меня есть страница, нежели ее нет», - сообщила Даша.

Она призналась, что сразу три человека работали над разблокировкой ее аккаунта.

«Очень скучала, новостей не очень много, но они есть», - рассказала Квиткова.

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