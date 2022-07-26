Как пишет Politeka.net, Анна Богдан - участница проекта "Холостяк" с Михаилом Заливако, которая жила с избранником после победы, часто рассказывала об их путешествиях и хвасталась яркими буднями вместе с мужчиной. После расставания Анна уехала заграницу, избегает тем о прошлом и удивляет кадрами из отдыха.

Очередные кадры из отпуска Анны, на которых она хвастается временем, проведенным на солнечном отдыхе, оценили далеко не все. Многим показалось неуместным частое хвастовство Анны, пока в стране люди страдают от обстрелов.

«Смотрите до конца, чтобы запомнить это прекрасное место 🥰» - пишет Богдан.

В сети реагируют: «🔥Что за песня?; вы сияете, 100% с вами возлюбленный!; Анечка🦋; про войну уже забыла? Одни гульки на уме; вы нормальная? Любите Украину? Но пока люди страдают там, вы пока видосики показываете, ну с головой у вас…».

Лишь недавно Анна рассказала, что уже не вместе с Михаилом, они разъехались. А сама она даже улетела заграницу на учебу, однако в сети показывает более личные моменты.

Также Богдан похвасталась в Инстаграм, как резвится на пляже и отдыхает в ресторане, попивая шампанское по вечерам. С кем именно она проводит время, девушка не уточняет, избегая неловких тем о личной жизни.

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