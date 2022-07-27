Как пишет Politeka.net, Эктор Хименес-Браво - известный украинский ресторатор и судья "Мастер Шеф". Не забывает звезда и об Инстаграм, где делится с фанами всем интересным. А в этот раз Эктор поделился фото со своей возлюбленной.

"Я с тобой другой

Ощущение теплоты в отношениях всегда сглаживает углы. Удивляюсь тому, как я спокоен рядом с тобой. Хочется, чтобы так было всегда, чтобы ты всегда была рядом", - написал Эктор.

Украинцы не поверили Эктору и начали критиковать звезду:

"Ну это же же не Кристина", "Сколько платят этой модели за столь бессмысленную PR акцию?", "Не верю! Эктор,ну люди ж не настолько глупые, чтоб верить в эту сказку", "Что- то по фото, девушка очень юная?!", "Сто процентов согласна! Пиар рулит", "Эктор, не верю", "Эктор, отпусти студентку".

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