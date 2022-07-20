Эктор Хименес-Браво в очередной раз уверился в том, что правда – это оружие смелого, а ложь – слабого и глупого.

Как сообщает Politeka.net, кулинар и судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво признался, что посмотрел выпуск одного украинского блоггера об новостях россии. После просмотра он не знал смеяться или плакать.

"Новости оркостана – как отдельный вид комедии... Снижение цен – это очень плохо, а отсутствие выбора – это очень хорошо. Я не шучу – это реально их новости", - отметил повар.

Он отметил, что если россиянам в телевизоре скажут, например, что кушать можно и раз в день, то они не будут задавать никаких вопросов и просто начнут делать так, как им сказали. Потому что россияне давно перестали думать головой.

"Их приучили не думать, а поклоняться. Сейчас ввели миллион законов запрещающих хоть что-то по правде говорить. Если у тебя погиб отец – молчи, не хватает на еду – молчи, хочешь лучше жить – молчи. Молчи, а то посадят за ложь! Ибо вся правда только в телевизоре", - подчеркнул Эктор Хименес-Браво.

Потому он в очередной раз уверился в том, что правда – это оружие смелого, а ложь – слабого и глупого.

"Не может стадо не думающих баранов победить умных людей. За нами правда! За нами сила! За нами победа! А те 🇷🇺 пусть гниют у себя с верой в позитив роста цен на все при маленькой зарплате", - подытожил Эктор Хименес-Браво.

Напомним, что Хименес-Браво из "Мастер Шеф" устроил эффектную тренировку в спортзале.

Как сообщала Politeka, Хименес-Браво из "Мастер Шеф" показал свой завтрак и поделился простым рецептом.

Также Politeka писала, что Хименес-Браво из "Мастер Шеф" поделился рецептом плова для ленивых.