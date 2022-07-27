Актриса Анна Саливанчук, которая является женой продюсера "Квартал 95" Александра Божкова, не так давно отправилась на отдых вместе с двумя малышами-сыновьями. Вместе с ними артистка решила немного оздоровиться, так как сама из-за травмы ходит на костылях и не может работать так, как планировала.

Счастливыми кадрами Анна делится в Инстаграм, не забывая также показывать, что травма - не помеха для счастливого отдыха с семьей, а также - совсем не повод забывать о себе любимой. Саливанчук с радостью показывает яркие образы в купальниках, которые хорошо подчеркивают ее формы.

«Главное полюбить себя такой, какая вы есть. Потому что я хожу и думаю про свой лишний вес, а люди говорят, что я красивая» - пишет Анна.

Также на своей странице в Instagram артистка поделилась рецептом лёгкого десерта.

"Друзья, я на отдыхе, но не забываю делиться с вами своими рецептами. Сегодня подготовила сладкий, вкусный рецепт. Воздушное сырное облако", — рассказывает Саливанчук.

"Выпекать 30 минут при 180 градусах, затем добавить взбитые с сахаром белки и поставить на 10-15 минут при 180 градусах. Быстро и вкусно", - объяснила Анна.

Напомним, Кошевого и Пикалова из "Квартал 95" жестко разнесли за эфир с Арестовичем.

Как сообщала Politeka, супруга продюсера "Квартал 95" устроила горячие поцелуи с Поляковой.

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