На своей странице в Instagram артистка разместила трогательный пост.
"5 месяцев – мое самое длинное расставание с домом. На каждом шагу вспоминаю свои любимые места, занятия и очень-очень скучаю. А еще – сравниваю (куда же без этого). Проехав два десятка стран, все больше вижу, какие же у нас крутые люди. В бьюти-сфере, продакшене, ресторанном бизнесе… во многом", — признается Джамала.
Но, по мнению певицы, нам тоже есть чему поучиться.
"В основном – уверенности. Ведь гордиться нам точно есть чем. Мы так неустанно нагоняли последние годы, что сейчас наши специалисты за границей на расхват. Главное, не потерять их навсегда", - добавила звезда.
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Также Джамала объяснила, что каким бы классным ты ни был дома, приезжая в другую страну, ты начинаешь с нуля.
"И здесь важно быть благодарным. Когда мы приехали в Турцию, люди делились с нами мебелью, одеждой – всем, чем могли. Эта страна очень гостеприимно нас приняла и нам с детьми здесь хорошо настолько, насколько может быть далеко от дома. Никогда не устану благодарить за все", — подчеркнула артистка.
Напомним, "Океан Эльзы" вызвал бурную реакцию украинцев новой песней и клипом.
Как сообщала Politeka, "Холостяк" Макацария показал, как с молодой женой наслаждается медовым месяцем.
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