На своей странице в Instagram шеф-повар показал, как приготовить сливочный сыр маскарпоне дома.

По словам Ярославского, чтобы получить примерно 600г сыра – нужно:

1 литр сливок 35% жирности

1г лимонной кислоты или 22г сока лимона (20г лимонной воды)

Сначала берем обычную широкую, но низкую кастрюлю или сотейник (сковороду). Туда выливаем сливки и, постоянно помешивая силиконовой лопаткой, почти доводим до кипения, но не кипятим. Затем убавляем огонь до минимума.

"Добавляем лимонную воду и медленно перемешиваем лопаткой пока смесь не загустеет, примерно, 1-2 минуты. Отставляем на 30 минут, чтобы завершился весь процесс свертывания. Далее готовлю сито, кладу на него марлю и перевожу полученную массу в марлю, накрываю пленкой", – объясняет Владимир.

Затем звезда "Мастер Шеф" оставляет сыр в холодильнике на 8 часов (на ночь), и с утра у нас полностью готовый маскарпоне. Выкладываем его в любую удобную баночку и храним в холодильнике.



Также Ярославский объяснил, как готовить лимонную воду: просто смешиваем отдельно по пропорции – 1г лимонной кислоты на 20г воды.



Также можно использовать сливки 30% и даже 25% жирности, но тогда будет меньше выход сыра.

Напомним, судья "Мастер Шеф" Ярославский поделился рецептом солено-зеленых сырников.

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