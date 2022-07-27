Как пишет Politeka.net, бывшая гимнастка, блогерша и телеведущая Даша Ульянова активно ведет социальные сети, часто отвечает на вопросы о личной жизни и нередко интригует новыми кадрами. При этом девушка продолжает держаться в стороне от публичных конфликтов и каких-либо ссор.

Даша также отвечает на интересные вопросы фанатов в Инстаграм, поэтому у поклонников всегда есть возможность узнать что-то новое.

Даша отметила, что от любящей женщины мужчина может и уйти к более заботливой и милой девушке, а также получила комплименты.

Поклонники также поинтересовались, какое образование у Даши, на что она ответила: «Актриса драм театра и кино».

Также у девушки спросили, хотела ли бы она работать по своей специальности:

«Хотела бы сниматься в кино, а в театре - нет. То уже сложно», - ответила Даша.

Также Ульянова старается обратить на себя побольше внимания и любит шутить о своих неудачных фотосессиях.

При этом показывать самые удачные кадры из сьемок Даша любит чаще. Недавно Ульянова решила вспомнить, как ранее счастливо проводила время в студиях и подбирала довольно смелые и разные образы. Все дело в том, что теперь Даша отказалась от подобных съемок из-за происходящего в стране.

"Когда-то баловались с фотографом" - подметила Ульянова и показала довольно смелые и провокативные кадры.

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