Популярная украинская телеведущая Маричка Падалко, которая ведет новости на телеканале "1+1", поделилась в своем Instagram кадрами с коллегой по цеху Лидией Таран. Как оказалось, они не виделись с начала войны, и вот наконец встретились.

Как оказалось, Маричка пришла на кофе к Лиде в квартиру, которая пострадала от российских ракет. Было два "прилета" в этот жилой комплекс, и квартира Таран тоже пострадала, а с ее окна видно разрушенный соседний дом. На фотографиях, которые сделали коллеги, их можно увидеть такими простыми, видно, что они отлично провели время и пообщались, даже не смотря на разруху вокруг.

В подписи к публикации Падалко рассказала об этой встрече с Таран: "И слезы, и смех, и объятия – мы не виделись пять месяцев и неизвестно, когда увидимся снова, но частица Украины сейчас в каждом из нас, где бы мы ни были. Лида теперь может какую-то частицу взять с собой в Европу в буквальном смысле этого слова – слишком много их осталось вокруг после двух попаданий российских ракет в ее жилищный комплекс. С тех пор как Лидка переехала в свою новую киевскую квартиру, мы все не смогли найти время на общий кофе в ее стенах. Сейчас обнаружили. Жаль, что с таким видом и стеклом под ногами, но как хорошо, что сложные времена делают нас только более близкими и сильными".

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