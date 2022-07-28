Популярный в Украине грузинский ведущий, шоумен и продюсер Иракли Макацария, который был главным героем шоу "Холостяк", часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, на днях знаменитость радовал публику кадрами со своей роскошной свадьбы, а теперь показал фото со свадебного путешествия с молодой женой Лизой Чичуа.

Судя по геолокации, новоиспеченные супруги отправились в медовый месяц в Грецию. На фотографиях Иракли и Лиза запечатлены на прогулке по набережной у моря, они выглядят влюбленными и счастливыми. Перед камерой Макацария появился в темных полосатых шортах и бежевой рубашке, а Лиза в коротеньком зеленом платье, которое подчеркнуло ее изящную фигурку.

Иракли не стал подписывать фотографии, зато поклонники тут же принялись их комментировать, засыпая парочку комплиментами: "Какие вы красивые", "Какие вы классные", "Как вообще можно быть столь красивыми людьми?", "Шикарная пара!", "Вы лучшие", "На вас насмотреться невозможно! Вы гармоничная пара! Красивые и навеки вместе счастливы!", "Прекрасная пара. Счастья вам", "Счастья вам и любви", "Какая красивая пара, счастья вам", "Любовь в воздухе".

Напомним, Жена продюсера "Квартал 95" в купальнике Барби пожаловалась на фигуру: "Хожу и думаю про свой лишний вес".

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