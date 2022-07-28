Известный российский юморист и телеведущая Максим Галкин, который публично поддержал Украину после нападения россии и покинул родную страну, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз артист выложил забавное видео с семьей и показал, как изменилась его жена Пугачева после побега из россии.

В коротком ролике Максим снял Аллу Борисовну и детей – Гарри и Лизу, которые шагают впереди, а сам он идет позади. В какой-то момент он окликает родных со словами: "А куда это вы без меня?". После этого примадонна и дети обернулись к нему.

В этот момент можно увидеть, что Пугачева похудела и немного поменялась на лице, но выглядит все равно очень молодо и энергично. Перед камерой она появилась в черном свободном наряде и белоснежных кроссовках. Ее волосы распущены и аккуратно уложены, а на лице нет макияжа. Алла Борисовна кокетливо ответила мужу: "А мы думали, ты с нами, чего отстал".

Поклонники тут же принялись комментировать новую публикацию Галкина: "Такая красивая семья", "Максим, не отставай!", "Ой, как выросли пупсы. Всем не отставать!", "Такое прекрасное семейство", "Все разные, но одинаково клевые!", "Привет из Украины", "Замечательная семья", "У вас такая замечательная семья! Счастья вам", "Красивая семья", "Прекрасная семья", "Макс, выражаю поддержку, ты человек, ты не побоялся, и поступил по совести", "Отважный человек!".

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