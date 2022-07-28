Известная украинская телеведущая Маша Ефросинина стала героиней одного из языковых скандалов, отказавшись вести проект "Взрослые девочки" на украинском языке.
В интервью для программы "Балаканка" она заявила, что ей стыдно за языковые срачи в Украине.
Маша Ефросинина назвала такое отношение к себе "безумным и террористическим буллингом" со стороны "хайпажеров", которые набивают себе аудиторию за счет "срачей" и раскола внутри страны.
"Хайпожеры, которые за счет срачей просто наращивают подписчиков, продвигают свои каналы за счет того, что оскорбляют других людей. Этот нарратив базируется на росте раскола в стране. Это как минимум недальновидный акт. И как максимум ни к чему не приведет, кроме боли для всех и раскола страны", – заявила артистка.
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Кроме этого, Ефросинина признается, что ей стыдно перед военными за поведение таких соотечественников-"хайпожеров". Защитники гибнут на фронте ради того, чтобы Украина была единой, а в это время в тылу некоторые украинцы "воюют" между собой.
"Единственное, что я чувствую в этом, это ужасный стыд за людей. Стыд за украинцев. Поскольку так недальновидно, так примитивно, так самостоятельно вкладывать в руки нашего врага оружие, чтобы нас истреблять – это нужно постараться... Ты вставляешь пули в автомат российской пропаганды, которая завтра сделает сюжет о расколе, разъединении", - дополнила ведущая.
Стоит напомнить, что 10 июля на YouTube-канале Маши Ефросининой вышел новый выпуск "Взрослых девочек", в котором ведущая вместе с Олей Поляковой заявили, что не смогут импровизировать и шутить во время записи передач, если будут общаться друг с другом на украинском языке.
Позиция Ефросининой и Поляковой вызвала критику в сети, кроме того их раскритиковали многие украинские колеги.
Напомним, Полякова показала типичного российского "борца с нацистами" и не сдержалась.
Как сообщала Politeka, экс-"Холостяк" Иракли Макацария помог Поляковой в Грузии.
Также Politeka писала, что Полякова рассказала о самом теплом концерте в поддержку Украины.