Телеведуча Маша Єфросиніна продовжує активно ділитися в Інстаграм різними постами про допомогу українцям, а також уривками з інтерв'ю, які можуть бути корисними її шанувальникам. На цей раз вона висловилася про цікаву ініціативу на своїй сторінці в Інстаграм.

«Новий день – нова благодійна для вас пропозиція! Я виношувала ідею цього проекту із перших днів війни. Коли дивилася відео з мамами, які тікають від війни з дитиною в оберемок. Коли читала, як жінки народжують у бомбосховищах та підвалах. Я згадувала, як народжувала своїх дітей. Як приїжджала до пологового будинку з однією непідйомною сумкою, а виписувалася вже з трьома. А скільки потребують діти у перші роки життя!» - висловилася Єфросиніна.

Вона додала, що мета проекту – зібрати кошти на закупівлю тисячі гуманітарних боксів для дітей віком від 0 до 3 років, які живуть на уражених війною територіях. Загальна сума коштів, які підуть на закупівлю та доставку 1000 боксів, становитиме близько 7 мільйонів гривень.

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