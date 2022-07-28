Єфросиніна зізнається, що їй соромно перед військовими за поведінку таких співвітчизників-"хайпожерів".

Відома українська телеведуча Маша Єфросиніна стала героїнею одного із мовних скандалів, відмовившись вести проект "Взрослые девочки" українською мовою.

В інтерв'ю для програми "Балаканка" вона заявила, що їй соромно за мовні срачі в Україні.

Маша Єфросиніна назвала таке ставлення до себе "шаленим і терористичним булінгом" з боку "хайпажерів", які набивають собі аудиторію за рахунок "срачів" та розколу всередині країни.

"Хайпожери, які за рахунок срачів просто нарощують підписників, просувають свої канали за рахунок того, що ображають інших людей. Цей наратив базується на зростанні розколу в країні. Це як мінімум недалекоглядний акт. І як максимум ні до чого не приведе, крім болю для всіх та розколу країни", – заявила артистка.

Крім цього, Єфросиніна зізнається, що їй соромно перед військовими за поведінку таких співвітчизників-"хайпожерів". Захисники гинуть на фронті заради того, щоб Україна була єдиною, а в цей час у тилу деякі українці воюють між собою.

"Єдине, що я відчуваю в цьому, це жахливий сором за людей. Сором за українців. Оскільки так недалекоглядно, так примітивно, так самотужки вкладати в руки нашого ворога зброю, щоб нас винищувати – це треба постаратися. Ти вставляєш кулі в автомат російської пропаганди, яка завтра зробить сюжет про розкол, роз'єднання", - доповнила ведуча.

Варто нагадати, що 10 липня на YouTube-каналі Маші Єфросініної вийшов новий випуск "Взрослые девочки", в якому ведуча разом з Олею Поляковою заявили, що не зможуть імпровізувати та жартувати під час запису передач, якщо спілкуватимуться одна з одною українською мовою.

Позиція Єфросініної та Полякової викликала критику в мережі, крім того їх розкритикувало багато українських колег.

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